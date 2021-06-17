الصفحة الدولية

زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ يؤيد سحب "استخدام القوة" من البيت الأبيض


قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إن إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 الذي سمح بشن الحرب في العراق، سيكبح "النزعة للمغامرة العسكرية".

وأكد شومر في تصريحات في مستهل جلسة لمجلس الشيوخ إنه يؤيد الإلغاء الذي من المقرر التصويت عليه في مجلس النواب غدا الخميس، والتصويت عليه في مجلس الشيوخ في وقت لاحق من هذا العام، مبينا أن إلغاء التفويض "سيقضي على خطر عودة أي إدارة مستقبلية للتفتيش في سلة المهملات القانونية لاستخدامه كذريعة لمغامرات عسكرية".

وأشار إلى أن "تشريع التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 كان أحد الذرائع التي استغلها الرئيس السابق دونالد ترامب لتوجيه ضربة بطائرة مسيرة لمطار بغداد أسفرت عن اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. وأشعل الهجوم مخاوف من اندلاع حرب في الأيام الأخيرة من عمر إدارة الجمهوريين".

وقالت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إنها ستنظر في تشريع إلغاء التفويض في اجتماع في الأسبوع القادم.

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن يوم الاثنين إنها تؤيد الجهود الرامية لإلغاء التشريع، فيما يعزز مسعى أعضاء الكونغرس لسحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض.

ويمنح الدستور الأمريكي الكونغرس سلطة إعلان الحرب. لكن هذه السلطة تحولت إلى الرئيس بعد إقرار الكونغرس قوانين تعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية، ولم ينقض أجلها مثل التشريع الخاص ب‍العراق الصادر عام 2002، وتشريع آخر يسمح بالحرب على تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب يعلق على قمة بايدن وبوتين: كانت ناجحة لكن ليس للولايات المتحدة
زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ يؤيد سحب "استخدام القوة" من البيت الأبيض
الصين وطالبان علاقة الى العلن
مصر.. بلاغ عاجل ضد الوهابي محمد حسين يعقوب استغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات
لقاء يذيب جليد الارباك.. اتفاقات مهمة في قمة بوتن - بايدن
سلطنة عمان تسجل 3 إصابات بالفطر الأسود
زعيم كوريا الشمالية يؤكد تأزم الوضع الغذائي في بلاده
دراسة تؤكد: فيروس كورونا كان موجودا قبل ظهوره في الصين!
إدارة بايدن: مستعدون لتوقيع اتفاقات مع روسيا حول نزع الأسلحة قبل انقضاء سريان "ستارت"
قائد الجيش السويدي: لا يمكن استبعاد نزاع عسكري مع روسيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 94.25
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 5000
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 404.86
ريال سعودي 393.7
ليرة سورية 1.17
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.9
التعليقات
مواطن : مع احترامي للكاتب ولكن وسط انهيار القيم ومجتمع اسلامي مفكك وشباب منقاد للضياع هل نقدم لهم استخلاص ...
الموضوع :
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
عدي محسن : يجب التخلص من ازلام النظام السابق والمقبور وقتلة الشيعة الحسين.... ...
الموضوع :
المالكي يطلق سراح شيخ الارهابيين(تركي طلال الكرطاني)
ابو محمد : لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم . رحم الله شهدائنا الابرار ومنهم اخوتك وذويك ...
الموضوع :
لقائي مع والدتي «هاشمية» في سجن (أبي غريب)
Mohammed : هذا كله دجل أميركي لأن هذا الملك الناقص هو من آحقر وأخبث ماوجد على الأرض وهو عبارة ...
الموضوع :
اسرار خطيرة.. الكشف عن وجود صلة بين محاولة الانقلاب في الأردن و"صفقة القرن"
محمد رضا مشهدي : هل إن إبراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن قتل إثناء الاشتباكات ام قبض عليه وتم إعدامه في ساحة المعركة ...
الموضوع :
مقتل الارهابي المجرم ابراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن خلال اشتباكات في بيجي
زيد مغير : في هذه الحالة يجب طرد القايمة باكملها وحرمان من الترشيح ودخول الانتخابات. لا ننسى قواءم تيارات ضمت ...
الموضوع :
اعتقال مرشحة للانتخابات عن قائمة "أبو مازن" بتهمة الاحتيال
علي الحسيني : احسنتم سيدنا وبورك قلمكم ...
الموضوع :
،،،،،،،،،مطلع الفجر،،،،،،،،،
محمد : احسنت واقعاً فيها دروس ومواعظ وحكم وفيها نوع من روح العقيدة والمبادئ .. اللهم احسن عواقبنا ...
الموضوع :
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
ابو علي الحلو : لعمري لن يكون الحاج مصلح آخرهم .. المراد كسر كل ما هو مقدس عند الشعب ولسان حالهم ...
الموضوع :
القضاء يصدر توضيحاً بشأن الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح واغتيال الوزني
الحسيني : احسنتم لملاحظاتكم ولقلمكم سماحة السيد .. لكن نحن نمر في العراق ضروف صعبة جداً والعراق بحاجة الى ...
الموضوع :
العراق بوصلة العالم
فيسبوك