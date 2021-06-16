سلطنة عمان تسجل 3 إصابات بالفطر الأسود

أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل ثلاث إصابات بـ"الفطر الأسود".

وتعد هذه أولى حالات الإصابة بالفطر المميت في شبه الجزيرة العربية، بحسب صحيفة الاندبندنت.

على الرغم من أن الحالة نادرة نسبيًا، إلا أن العدوى أثارت قلق السلطات العمانية التي تواجه ارتفاعًا في عدد الإصابات بكوفيد-19 في البلاد.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر مسؤولو الصحة العمانيون من وجود نقص حاد في أسرة المستشفيات وسط انتشار متغيرات فيروس كورونا شديدة العدوى والتأخر في طرح اللقاح وتخفيف القيود على الحركة.

تضاعفت الحالات في البلاد أكثر من ثلاثة أضعاف منذ مطلع الشهر الماضي، حيث سجلت السلطات أكثر من 2000 حالة جديدة و 33 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

حتى الآن، تلقى 8.5٪ فقط من سكان عمان، البالغ عددهم 5 ملايين نسمة، جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، سجلت عمان أكثر من 236.440 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 2532 حالة وفاة.

كانت الهند أعلنت عن تسجيل أولى الحالات بالفطر الأسود بين مصابي كورونا، مما أودى بحياة مئات الأشخاص.

ويعتبر هذا الفطر أكثر خطورة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، حيث إذا لم يتم اكتشافه مبكرًا بما فيه الكفاية، يمكن أن ينتشر المرض إلى الأنف والعينين وعظام الفك وحتى الدماغ ويتطلب بتر أجزاء الجسم المصابة.