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الإدارة الأمريكية: قمة بايدن وبوتين قد تستمر 4 أو 5 ساعات ولن تشمل مأدبة غداء


ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن قمته المرتقبة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يتوقع أن تستمر 4 أو 5 ساعات دون أن يتخللها مأدبة غداء.

وقال مسؤول في إدارة بايدن لدى هبوط طائرته الرئاسية في جنيف، اليوم الثلاثاء: "اللقاء الروسي الأمريكي غدا يمكن أن يستمر 4 أو 5 ساعات لكن دون اجتماع على كسرة خبز".

وأوضح أن المحادثات ستبدأ بحضور ضيق حيث سيشارك فيها فضلا عن بايدن وبوتين وزيرا الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والروسي، سيرغي لافروف، إضافة إلى مترجمين، وقبل بدء هذا الجانب من الاجتماعات يسمح للصحفيين بالدخول إلى القاعة لإجراء تصوير بروتوكولي.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع الموسع سيجري بمشاركة 5 مسؤولين آخرين من قبل كل من الطرفين.

وسيمثل اللقاء في جنيف أول قمة بين بوتين وبايدن بعد تولي الأخير منصب الرئيس الأمريكي في يناير 2021، وستجري المحادثات في الوقت الذي أكد فيه كلا الطرفين أن العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ سنوات طويلة.

وسبق أن أعلن يوري أوشاكوف، نائب الرئيس الروسي، أن المحادثات يتوقع أن تركز على بحث "القضايا التي تمثل مباعث إزعاج مشترك في العلاقات الثنائية"، موضحا أن الزعيمين سيناقشان مواضيع الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة جائحة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" والجريمة السيبرانية والملفات الإقليمية مثل الأزمة الأوكرانية والأوضاع في الشرق الأوسط والنزاع الأذربيجاني الأرمني في قره باغ.

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الإدارة الأمريكية: قمة بايدن وبوتين قد تستمر 4 أو 5 ساعات ولن تشمل مأدبة غداء
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