لجنة: وثائق تكشف محاولات ترامب الضغط على وزارة العدل لإلغاء انتخابات 2020

قالت لجنة بمجلس النواب الأمريكي إن وثائق من وزارة العدل تسرد بالتفاصيل محاولات بذلها الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفائه بهدف الضغط على الوزارة للطعن في نتائج انتخابات الرئاسة 2020.

ورصدت لجنة الرقابة والإصلاح بالمجلس، والتي طلبت السجلات من وزارة العدل، سلسلة محاولات من جانب ترامب وكبير مساعديه مارك ميدوز ومحام خاص من خارج الإدارة للضغط على الوزارة للتعامل مع الاتهامات الزائفة التي أطلقها الرئيس الجمهوري السابق بشأن الانتخابات.

وقالت رئيسة اللجنة كارولين مالوني: "تظهر هذه الوثائق أن الرئيس ترامب حاول إفساد أهم وكالة لإنفاذ القانون في بلادنا، في محاولة سافرة لإلغاء انتخابات خسرها".

وتأتي هذه الوثائق في وقت يواصل خلاله المشرعون الأمريكيون التحقيق في هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول في السادس من يناير في لمحاولة لعرقلة التصديق على فوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات.

ويأتي الإعلان عن هذه الوثائق قبيل جلسة للجنة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء مع مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي، الذي أدلى بشهادته أمام لجنة أخرى بمجلس النواب هذا الشهر، ومع الجنرال تشارلز فلين شقيق مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين الذي روّج أيضا لنظريات المؤامرة التي أطلقها ترامب بخصوص الانتخابات.