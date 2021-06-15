إيران لدول جوارها: أطمئنوا لن نهاجمكم

أكد الرئیس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن قوات بلاده لم ولن تكون لها أي نية في العدوان على أي بلد.

وقال روحاني على هامش افتتاح عدد من مشاریع وزارة الدفاع، إن قوات بلاده سند للدول الجارة لإيران وليست ضدها، مؤكدا أن بلاده تسعى من أجل تقوية إمكانياتها النووية والجوية والفضائية والصاروخية، وفقا لوكالة مهر.

وأوضح روحاني أن إیران "لن تنوي الاعتداء علی أي دولة أبدا، بل إن قواتها تضمن أمن المنطقة والجیران".

وأضاف "نحن نرید تعزیز قدراتنا النوویة والفضائیة والصاروخیة للصناعة الوطنیة والتقنیات الحدیثة المتطورة ولا نرید التوتر والصراع والحرب، ولكن في الوقت نفسه لا نرکع أمام القوی المعتدیة".

وتابع "علی الولایات المتحدة وأوروبا أن یعلموا أن قوتنا النوویة لیست لإنتاج السلاح النووي وأن أنشطة إیران النوویة سلمیة تماما".