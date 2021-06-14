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بايدن: سأوضح لبوتين أن هناك مجالات يمكن أن نتعاون فيها إذا اختار هو ذلك


قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه سيوضح لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن هناك مجالات "يمكن أن نتعاون فيها"، إذا اختار الرئيس الروسي ذلك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي أنه لا يسعى إلى الصراع مع روسيا، لكن الحلف سيرد إذا واصلت موسكو ما وصفها بـ"أنشطتها الضارة".

ووصف بايدن نظيره الروسي بالشخص "الذكي والقوي والخصم الجدير بالاهتمام"، لافتا إلى أن زعماء العالم وجهوا له الشكر لأنه سيعقد لقاء مع بوتين.

وسيجتمع بايدن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الثلاثاء في جنيف.

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