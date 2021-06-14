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بوتين: على الولايات المتحدة ألا تقلق بسبب تدريباتنا العسكرية


نصح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة بألا تقلق بسبب التدريبات العسكرية التي تنفذها روسيا، خاصة في الوقت الذي توسع فيه القوى الغربية وجودها قرب حدود بلاده.

وقال بوتين، في حديث لقناة "NBC" الأمريكية نشر نصه اليوم الاثنين على موقع الكرملين، ردا على سؤال حول التحركات الروسية قرب الحدود الأوكرانية: "أولا، قامت أوكرانيا نفسها دائما، ولا تزال تقوم حاليا بنقل العسكريين والمعدات العسكرية إلى منطقة النزاع في دونباس جنوب شرق البلاد".

وتابع: "ثانيا، ما فعلناه هو تنفيذ تدريبات مخطط لها مسبقا على أراضينا، وليس فقط في جنوب الاتحاد الروسي وإنما كذلك في الشرق الأقصى وفي الشمال وفي آركتيكا، يعني تم تنفيذ تدريبات في عدة مناطق بالاتحاد الروسي في آن واحد".

وأوضح: "بالتزامن مع ذلك كانت الولايات المتحدة تنفذ تدريبات في آلاسكا بالذات. هل تعرفون أي شيء عن ذلك؟ أعتقد لا، لكنني أقول ذلك لكم، أنا أعلم بها. هذا تم بقرب مباشر من حدودنا، لكن في أراضيكم (أراضي الولايات المتحدة). ونحن لم نلفت أي اهتمام لذلك".

وأردف بوتين: "أما الآن فتجري على حدودنا الجنوبية تدريبات Defender Europe التي يشارك فيها 40 ألف عنصر و15 ألف قطعة من المعدات العسكرية، وجزء من هذه القوات نقل من القارة الأمريكية مباشرة إلى حدودنا. هل قمنا بنقل معداتنا العسكرية إلى الحدود الأمريكية؟ لا. لهذا السبب لماذا تقلقون؟".

وردا على المزاعم القائلة أن تكثيف الناتو مناوراته العسكرية قرب حدود روسيا هو "رد على تصرفاتها" وانطلاقا من دوافع دفاعية، أشار بوتين إلى أن الحلف تعهد في حينه لرئيس الاتحاد السوفيتي آنذاك، ميخائيل غورباتشوف، بعدم التوسع شرقا، لكنه نفذ على الرغم من ذلك موجتي توسع باتجاه روسيا، التي قامت بدورها بسحب قواتها من دول شرق أوروبا.

وتابع بوتين: "وأنتم تقولون إننا نهدد أحدا؟ نعم، ننفذ تدريبات بشكل دوري، بينها تدريبات غير متوقعة لقواتنا. لكن لماذا هذا الأمر يثير قلقا لدى الشركاء في الناتو؟ أنا لا أفهم ذلك".  

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