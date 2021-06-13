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السعودية تسجل أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ومكة تشهد أعلى نسبة إصابات يومية


سجلت السعودية، اليوم الأحد، 1017 حالة إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا،‏ حيث أعلنت منطقة مكة عن تسجيل أعلى نسبة إصابات يومية بفيروس كورونا بـ344 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1017، لتصل حصيلتها الكلية إلى 465797 حالة إصابة، بينها  10132 نشطة، و1575 حرجة.

وأكدت الصحة تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بسبب هذا الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 7572 حالة وفاة. وأشارت وزارة إلى أنه تم تسجيل 1133 حالات تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 448093 حالة.

 

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