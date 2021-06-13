وزير الخارجية الأمريكي: أشارك الرئيس بوتين رأيه أن العلاقات بين بلدينا في أدنى مستوياتها

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أنه متفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أن العلاقات بين موسكو وواشنطن تراجعت إلى أدنى مستوياتها.

وفي حديث لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية قال بلينكن، ردا على سؤال عما إذا كان يتفق مع الرئيس الروسي في تقييمه للمرحلة الراهنة في العلاقات بين البلدين: "لعله الشيء الوحيد الذي أشارك الرئيس بوتين رأيه فيه".

وكان بوتين أكد أمس السبت، في مقابلة أجرته معه قناة "إن بي سي" على أعتاب لقائه مع نظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تراجعت خلال السنوات الأخيرة إلى أدنى مستوياتها.