الصين : البلطجة الامريكية وراء قضية ايران النووية وندعو الى رفع العقوبات

انتقدت الخارجية الصينية ، السبت، رد الولايات المتحدة على برنامج ايران النووي مبينة ان تنمر الولايات المتحدة كانت سبب التوترات الحالية ويجب على امريكا رفع العقوبات عن الجمهورية الاسلامية .

ونقلت مجلة نيوزويك في تقرير عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله ان ” بلطجة الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي للتوترات الحالية مع ايران وانه يجب رفع العقوبات عنها “.

واضافت ان ” وانغ ادلى بهذه التصريحات اليوم في مؤتمر نزع السلاح الذي تدعمه الأمم المتحدة وحث الولايات المتحدة على تغيير موقفها بشأن إيران مبينا ان التنمر الامريكي كان وراء الغاء الصفقة ، لذا فان رفع العقوبات الاقتصادية عن ايران والعودة الى الاتفاق امر طبيعي ويجب القيام به “.

وبين التقرير ان “حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وكذلك روسيا والصين عملوا على الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة ، وأدانوا تصرفات إدارة ترامب تجاه إيران، ومنذ أن تولى بايدن منصبه ، فتحت الإدارة الجديدة محادثات مع الشركاء الدوليين وإيران على أمل العودة إلى اتفاق لكبح البرنامج النووي للبلاد. لكن وزير الخارجية أنطوني بلينكين اقترح أن يظل الجانبان متباعدين”.

وكان الرئيس الامريكي جو بايدن قد صرح بأنه يريد العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران ، المدعوم من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين، بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق الدولي – في عام 2018 ، مضيفا المزيد من العقوبات على الجمهورية الاسلامية دون سبب واضح “.