الصفحة الدولية

أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا في ايران


أعلنت وزارة الصحة الايرانية، عن تسجيل 12398 إصابة و 153 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت العلاقات العامة ب‍وزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الخميس، إنه "منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 12398 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 3 آلاف و 112 إصابة مؤكدة".

واوضحت أن "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1491 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج"، مضيفة أن "3 آلاف و 549 شخصا من المصابين ب‍فيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة".

ولفت التقرير الى "تعافي مليونين و 612 ألفا و91 شخصا من المصابين ب‍فيروس كورونا لغاية الآن"، مشيرة الى "تسجيل 153 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 81 الفا و 672 حالة وفاة".

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