استدعاء سفير الامارات في ايطاليا

استدعت الخارجية الإيطالية السفير الإماراتي بشأن قضية معارضة أبوظبي لمرور طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي فوق أجواء الدولة.

كانت طائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية من طراز C-130 وعلى متنها عدد من الصحفيين والعسكريين فى طريقها إلى هرات فى غرب أفغانستان لحضور حفل انسحاب القوات الإيطالية من البلاد.

وبعد أن منعت الإمارات الطائرة من دخول مجالها الجوي ، اضطرت الطائرة للتوقف والسير في طريق أطول في الدمام بالمملكة العربية السعودية ، مما تسبب في تأخير طويل في الحفل.