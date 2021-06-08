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نصب وتزوير.. السجن سبع سنوات لحفيدة "غاندي"


أصدرت محكمة بجنوب إفريقيا حكما بالسجن 7 سنوات على أشيش لاتا رامجوبين حفيدة زعيم النضال من أجل الحرية في الهند المهاتما غاندي، بعد إدانتها باحتيال وتزوير بقيمة 456600 دولار.

وأشيش لاتا رامجوبين هي ابنة حفيدة المهاتما غاندي، الاشتراكية إيلا غاندي، واتهمت بالاحتيال على رجل الأعمال إس آر مهراج.

وتتعلق القضية بمعاملة مالية بقيمة 456600 دولار قام بها مهراج لحساب راموجوبين بزعم تخليص رسوم الاستيراد والجمارك لشحنة من الهند لم تكن موجودة، ووعدت مهراج بنصيب من الأرباح.

وأفادت وكالة إعلام هندية، بأن الحكم الذي أصدرته محكمة ديربان يوم الاثنين، ينص على أنها رفضت أيضا الإذن باستئناف على كل من الإدانة والحكم الصادر عن محكمة الجرائم التجارية المتخصصة في ديربان.

وخلال المحاكمة، اتّهِمت رامجوبين بتقديم فواتير ووثائق مزورة لإقناع المستثمرين المحتملين أن ثلاث حاويات من الكتان تم شحنها من الهند.

وفقا للحساب المقدم خلال جلسة المحكمة، التقت رامجوبين مع مهراج، الذي يدير شركة لاستيراد وتصنيع ملابس الكتان والأحذية، في أغسطس 2015، وقالت رامجوبين لمهراج إنها استوردت ثلاث حاويات من الكتان لمجموعة مستشفيات جنوب إفريقيا "نت كير".

وقالت إنها كانت تعاني من صعوبات مالية لدفع تكاليف الاستيراد والجمارك، وأنها بحاجة إلى المال لتخليص البضائع في الميناء.

وأظهرت لاتا وثائق مزورة، بما في ذلك أمر شراء موقع للبضائع وفواتير، ومذكرات التسليم لإقناع مهراج بإقراضها المبلغ، وبعد أن اكتشف مهراج أن الوثائق مزورة ولم يكن لدى "نت كير" أي ترتيبات مع لاتا رامجوبين، اتصل بالشرطة.

ورامجوبين مؤسسة ومديرة تنفيذية لمبادرة التنمية التشاركية في المنظمة غير الحكومية "المركز الدولي للاعنف"، ووصفت نفسها بأنها "ناشطة تركز على المصالح البيئية والاجتماعية والسياسية".

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