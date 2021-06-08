عاجل : إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح بقرار قضائي
الصفحة الدولية

البرلمان الإيراني يصوت على اتهام روحاني بانتهاك الدستور ويحيل الملف إلى القضاء


صوت البرلمان الإيراني، بأكثرية 182 نائبا باعتبار الرئيس حسن ‎روحاني منتهكا للبندين 77 و125 من الدستور الإيراني، وتحويل الملف إلى السلطة القضائية للبت فيه بشكل عاجل.

وتنص المادتان 77 و125 من الدستور على وجوب تصويت البرلمان على أي ميثاق واتفاقية أو عقد أو معاهدة دولية قبل أن يحوز توقيع الرئيس الإيراني.

وفي إبريل 2016 كانت حكومة روحاني وافقت على المشاركة في تنفيذ وثيقة اليونسكو 2030 التعليمية ووضعت خطتها التعليمية الخاصة، وأطلقت عليها اسم "وثيقة جمهورية إيران الإسلامية الوطنية للتعليم 2030: المضي نحو التعليم الجيد والتعلم مدى الحياة"، من دون الرجوع إلى البرلمان.

لكن في ديسمبر 2016، عندما كشفت اللجنة الوطنية لليونسكو، بحضور وزير التعليم ووزير العلوم والبحوث في حكومة روحاني، النقاب عن الوثيقة، أثارت الكثير من الانتقادات من قبل المراجع الدينية الإيرانية، ما أدى إلى صدور قرار بإلغاء تنفيذ الوثيقة من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران.

وانتقد قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، الحكومة الإيرانية لتوقيعها على الوثيقة، وقال: "هذه الجمهورية الإسلامية، هنا الإسلام هو المعيار، القرآن هو المعيار! هذا ليس مكاناً يخترقه أسلوب الحياة الغربي المعيب والمدمر والفاسد".

 

ويأتي التصويت على إحالة ملف موافقة الرئيس روحاني على تنفيذ الوثيقة، قبل شهور من انتهاء عمر حكومته، حيث تخوض البلاد الانتخابات الرئاسية في الثامن عشر من الشهر الجاري، فيا لا يحق لروحاني الترشح لولاية ثالثة على التوا

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تقرير امريكي يكشف تفاصيل جديدة عن منشأ كورونا
صدور حكم بسجن ضابط تركي لمدة 2000 عام !
البرلمان الإيراني يصوت على اتهام روحاني بانتهاك الدستور ويحيل الملف إلى القضاء
وفاة وزير الداخلية الایراني الاسبق محتشمي بور إثر اصابته بكورونا
تونس تناقش قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"
"أمريكا تنهار وبوتين يضحك على بايدن وعلى بكين دفع 10 تريليونات".. ترامب يشن هجوما على عدة جبهات
سقوط أكثر من 30 قتيلا باصطدام قطارين جنوبي باكستان
حمد بن جاسم: نريد أن تسرح الحكومات جيوش الذباب الإلكتروني
تقرير حكومي: ديون المواطنين الأتراك للبنوك ارتفعت إلى 882.3 مليار ليرة
وسائل إعلام: مقتل 14 من الأمن الأفغاني بمعارك مع "طالبان" شمالي البلاد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد : وشنو الاشكال !! يعني عجيب ومن عجائب الدنيا ان ينبري احد ويصرخ ويبح صوته على تدخلات تركيا!! ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
زيد مغير : داعش موجود بوجود الرفيق ظافر العاني والرفيق جمعة عناد . ...
الموضوع :
تفجير الكاظمية؛ أما نحن أو هُم..!
أسامه غالب حسين : أحسنتم ... و شكرا ...
الموضوع :
الامام الخميني يغير بالعالم
كيدر : ههههه. اخزاكم الله من دوله من بين الدول يعني اذا متكدر ون تحررون اراضيكم اغلقو الحدود لم ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
محمود البياتي : كلمة الدونمة تركية وتعني الرجوع أو العودة وهم اسم مشتق من الفعل (دون). وهذا الفعل هو في ...
الموضوع :
من هم الدونمة؟.وما علاقة محمد افندي بها..!
ضياء عبد الرضا طاهر : هذا السفير البريطاني هو يمثل ملكة بريطانيا وكان هنا عمله خباز في مطاعم مكدونلز ثم انتقل الى ...
الموضوع :
التخبط الدبلوماسي للسفير البريطاني في العراق..!
زيد مغير : اريد اسمع تصريح من أخو الدواعش ابن عناد هل لديه إمكانية دبلوماسية او مهنية عسكرية لطرد الأتراك ...
الموضوع :
الحشد يشرفك
مصطفى ناطق : بسم الله الرحمن الرحيم يؤسفني ان اقدم شكوى على مرور موقع الكاظمية لما تتماز هذه المديرية بالسمعة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : لا نستغرب ان يصرح تافه ضد غيارى العراق فقد فعلها التافه صدام ضد أجدادنا وقال إن ثورة ...
الموضوع :
الشمس لا تغطى بغربال يا جمعة !!
زيد مغير : لماذا لا يتم التصويت على خسة ظافر العاني حينما نهق ضد الحشد في اجتماع البرلمانيين العرب . ...
الموضوع :
بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة بعد الغد
فيسبوك