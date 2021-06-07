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تونس تناقش قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"


أعلنت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الاثنين، أنها ستناقش قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" يوم غد.

وأحال مكتب مجلس النواب في 21 ايار الماضي، مشروع قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" على لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر فيه.

وجاء ذلك، عقب مطالبة غالبية الكتل النيابية خلال جلسة عامة عقدت في 18 ايار، "بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأحداث في الأراضي الفلسطينية".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال خلال زيارته إلى أوروبا الأسبوع المنصرم، ردا على سؤال حول إقامة بعض الدول العربية علاقات رسمية ودبلوماسية مع إسرائيل، وكيف تنظر تونس إلى هذه الخطوة، "إن الأنظمة تختار ما تريد".

وأضاف خلال حوار أجرته معه قناة "يورونيوز" نشر السبت: "نحن نتعامل مع الدول والأنظمة تختار الاختيارات التي تريد.. لم نتدخل فيها على الإطلاق.. هم أحرار ولكن أيضا نحن أحرار وعشنا أحرارا ونريد أن نموت أحرارا".

 

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