عملية عسكرية خاطئة.. الجيش الأفغاني يقتل 13 مقاتلاً من أفراده

ذكر مسؤولون أفغان اليوم السبت أن ما لا يقل عن 13 مقاتلا مواليا للحكومة، بينهم قائد بارز، قتلهم سلاح الجو الأفغاني في إقليم بدخشان بشمال البلاد في حادث نيران صديقة.

وقال عضو المجلس الإقليمي أحمد جاويد مجاديدي والعضو البرلماني ذبيح الله عتيق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن آخرين عدة أصيبوا في الحادث الذي وقع في مقاطعة كوهيستان بالإقليم مساء أمس الجمعة.

وذكر عتيق الذي يمثل الإقليم في البرلمان أن القوات الموالية للحكومة بقيادة القائد أشور كانت عائدة إلى قاعدتها بعد عملية ضد مسلحي طالبان عندما هاجمتهم الطائرات "عن طريق الخطأ".

وتابع أن أحد المصابين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه في وقت لاحق وأن هناك مصابا آخر لايزال في حالة حرجة.

ومنذ بداية الانسحاب الرسمي للقوات الأمريكية وغيرها التابع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان في الأول من مايو/أيار، سقطت سبع مقاطعات على الأقل في يد طالبان.

ومن المقرر انتهاء الانسحاب الكامل للقوات الدولية بحلول 11 سبتمبر.

وتنشط عصابات داعش الارهابية أيضا في البلاد وتنفذ هجمات بانتظام.