الصفحة الدولية

سلسلة انفجارات بمستودعات أسلحة في صربيا


هزت سلسلة انفجارات عنيفة فجر اليوم الجمعة، مستودعات الأسلحة التابعة لمصنع “سلوبودا” الذي يقع قرب مدينة شاشاك وسط صربيا.

وتقع المستودعات على بعد 800 متر من بوابة المصنع، وذكرت السلطات المحلية أنه تم إجلاء بعض سكان المنازل القريبة، فيما اختبأ آخرون في أقبية منازلهم.

ولمدة ثلاث ساعات تم وقف حركة المرور بالقرب من المصنع، لكن بحلول الصباح سمحت الشرطة بالمرور عبر جميع الشوارع باستثناء الشارع المؤدي إلى المصنع، حيث كان لا يزال يسمع دوي الانفجارات ويتصاعد الدخان.

وحسب وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، فقد تم إجلاء جميع الموظفين من المنطقة المنكوبة ولم يصب أحد بأذى.

هذا ولم تبلغ وزارتا الدفاع والداخلية عن سبب الحادث بعد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سلسلة انفجارات بمستودعات أسلحة في صربيا
ظريف: نتنياهو التحق بمزبلة التاريخ
روسيا تعلق على فضيحة التجسس الامريكية: واشنطن تقوم بما تتهم موسكو بفعله
تركيا تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة بكورونا
السعودية تسجل ارتفاعا في الوفيات والاصابات بكورونا
الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن سلالة كورونا الأكثر خطورة
نبأ سار من الصحة العالمية بشأن إصابات ووفيات كورونا
بعد أول إصابة بشرية.. الصين تكشف تفاصيل سلالة إنفلونزا الطيور
الاردن تعفي متلقي الجرعة الاولى من لقاح كورونا من الحظر
الصحة العالمية تجيز الاستخدام الطارئ للقاح صيني
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.17
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.87
التعليقات
مصطفى ناطق : بسم الله الرحمن الرحيم يؤسفني ان اقدم شكوى على مرور موقع الكاظمية لما تتماز هذه المديرية بالسمعة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : لا نستغرب ان يصرح تافه ضد غيارى العراق فقد فعلها التافه صدام ضد أجدادنا وقال إن ثورة ...
الموضوع :
الشمس لا تغطى بغربال يا جمعة !!
زيد مغير : لماذا لا يتم التصويت على خسة ظافر العاني حينما نهق ضد الحشد في اجتماع البرلمانيين العرب . ...
الموضوع :
بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة بعد الغد
أسامه غالب حسين : سلامتك يااا سيد المقاومه الأسلاميه ... الله العلي العظيم يحفظكم و يدفع عنكم كل وباء و كل ...
الموضوع :
"حزب الله" يهنئ الرئيس السوري بشار الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية
أسامه غالب حسين : سرسريه ...
الموضوع :
بالفيديو .... حرامي يفضح حرامي ..... فائق الشيخ علي : سعد البزاز تموله اربع دول
علي العراقي : ماشاءالله ولا اله الا الله .. افحمتنا بمنطقك الرائع الذكي ولساك المعسول .. احسست انني في فيلم ...
الموضوع :
أكاذيب مرضعة النبي ونذر الذبح..نبي طاهر من عائلة نجسة..!
أ.د. عادل محمد العليّان : تسلم أستاذي القدير الدكتور إبراهيم العلاف على هذا الطرح الموضوعي والبنّاء .. كنتُ ولازلت رافضاً لهذه المهزلة ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
Dr Mohamad : تحية عطرة لحماة الأرض و العرض أبطال اللحشد المقدس لصولة الحقْ و الهبة اللشجاعة. أنتم آمام عدو ...
الموضوع :
كلا لحكومة الطوارىء نعم للحشد المقدس .
علي حسين : جزاك الله خير دكتور دائماً تقدم الحقيقة والشي النافع ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
ضياء ناجي مهدي : السلام عليكم اليوم استلمت قسيمة دفع أجور الكهرباء وتفاجءت مبلغها المتراكم والبالغ 201670دينار ماذنبنا بتراكم المبلغ الذيالمتراكم ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
فيسبوك