سلسلة انفجارات بمستودعات أسلحة في صربيا

هزت سلسلة انفجارات عنيفة فجر اليوم الجمعة، مستودعات الأسلحة التابعة لمصنع “سلوبودا” الذي يقع قرب مدينة شاشاك وسط صربيا.

وتقع المستودعات على بعد 800 متر من بوابة المصنع، وذكرت السلطات المحلية أنه تم إجلاء بعض سكان المنازل القريبة، فيما اختبأ آخرون في أقبية منازلهم.

ولمدة ثلاث ساعات تم وقف حركة المرور بالقرب من المصنع، لكن بحلول الصباح سمحت الشرطة بالمرور عبر جميع الشوارع باستثناء الشارع المؤدي إلى المصنع، حيث كان لا يزال يسمع دوي الانفجارات ويتصاعد الدخان.

وحسب وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، فقد تم إجلاء جميع الموظفين من المنطقة المنكوبة ولم يصب أحد بأذى.

هذا ولم تبلغ وزارتا الدفاع والداخلية عن سبب الحادث بعد.