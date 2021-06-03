روسيا تعلق على فضيحة التجسس الامريكية: واشنطن تقوم بما تتهم موسكو بفعله

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على قضية تجسس الولايات المتحدة على مسؤولين أوروبيين عبر الدنمارك، أن السلطات الأمريكية تقوم بما تتهم روسيا بفعله.

وقالت زاخاروفا، في تدوينة نشرتها عبر “الفيسبوك”: “عمليا قامت الولايات المتحدة بما تتهم بفعله روسيا بشكل دائم. والنقطة الأكثر خيالا تتمثل في أن هذا العمل جرى بطريقة قانونية تماما، أي بالتوافق مع المفهوم الغربي للقانون، يعني بالقواعد الصحيحة. وهذا الأمر يشير إليه تسريب المعلومات من تقرير سري لهيئة الاستخبارات الخارجية الدنماركية”.

وأشارت زاخاروفا إلى “هدوء المواقف الرسمية” من قبل الدنمارك، فيما أعربت عن استغرابها برد فعل الدول التي تم التجسس على مسؤوليها.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أن أي من النرويج أو السويد أو فرنسا أو حتى ألمانيا لم تعلن طرد دبلوماسيين دنماركيين أو فرض عقوبات على الولايات المتحدة، كما لم تتمكن في صياغة شكواها بطريقة واضحة والقول إنها مستاءة “من يد واشنطن الدنماركية المنغمسة في شؤوننا الداخلية”.