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السعودية تسجل ارتفاعا في الوفيات والاصابات بكورونا


سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، 1269 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في زيادة طفيفة لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات اليوم السابق.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1269 مقابل 1251 الثلاثاء، لتصل حصيلتها الكلية إلى 452956 حالة، بينها 10043 نشطة و1489 حرجة

وأفادت وزارة الصحة برصد 16 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 15 في إحصائية الثلاثاء، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7393 متوفيا.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 435520 شخصا، بعد تسجيل 1081 حالة شفاء جديدة.

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