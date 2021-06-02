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نبأ سار من الصحة العالمية بشأن إصابات ووفيات كورونا


أعلنت منظمة الصحة العالمية، انخفاض معدل الإصابات بكورونا في العالم، خلال اسبوع بنسبة 15%، وانخفاض معدل الوفايات بنسبة 7%، وذلك بعد تسجيل 3.5 مليون إصابة، وأكثر من 78 ألف حالة وفاة.

وقالت منظمة الصحة العالمية في نشرتها الوبائية الأسبوعية: "تواصل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والوفيات خلال الأسبوع الماضي في الانخفاض. تم الإبلاغ عن إصابة أكثر من 3.5 مليون حالة، وأكثر من 78 ألف حالة وفاة، أي بنسبة 15٪ و 7٪ على التوالي أقل مما كانت عليه في الأسبوع السابق".

وأفيد بتسجيل 3.550.456 إصابة جديدة و78667 حالة وفاة في العالم في الفترة من 24 إلى 30 مايو، وحتى تاريخ 30 مايو، سُجل ما مجموعه 169.604.858 إصابة و3.530.837 حالة وفاة بين المرضى ب‍كورونا في العالم.

وارتفع معدل الإصابة الأسبوع الماضي في إفريقيا بنسبة 22٪، وفي منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 6٪، في حين انخفض عدد الإصابات الجديدة في أوروبا بنسبة 26٪،

وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 24٪، وفي أمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة 2٪، وفي شرق المتوسط بنسبة 1٪.

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