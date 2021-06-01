الصفحة الدولية

بعد أول إصابة بشرية.. الصين تكشف تفاصيل سلالة إنفلونزا الطيور


أعلنت اللجنة الوطنية للصحة الصينية رصد أول إصابة بشرية بسلالة " إتش 10 إن 3" من إنفلونزا الطيور لدى رجل يبلغ من العمر 41 عاما، فما هي خصائص هذه السلالة.

وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تعتبر "إتش 10 إن 3" واحدة من العديد من سلالات إنفلونزا الطيور، وهي عدوى فيروسية لا تصيب الطيور فحسب، بل تصيب أيضا البشر والحيوانات الأخرى.

ويرى فيليب كلايس، منسق مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود التابع لمنظمة الأغذية والزراعة، أن هذه السلالة من العدوى الفيروسية ليست شائعة جدا، مضيفا أن تحليل البيانات الجينية للفيروس سيكون مطلوبا لتحديد ما إذا كان يشبه فيروسات سابقة أو ما إذا كان مزيجا جديدا من عدة فيروسات.

من جهتها، كشفت اللجنة الصينية للصحة أن هذه السلالة أقل عدوى نسبيا، وأن خطر انتشارها على نطاق واسع منخفض للغاية.

يذكر أن العديد من سلالات إنفلونزا الطيور تم رصدها في الصين، حيث يصيب بعضها الأشخاص بشكل عشوائي، وعادة ما يكون المصابون أفرادا يتفاعلون مع الدواجن.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بعد أول إصابة بشرية.. الصين تكشف تفاصيل سلالة إنفلونزا الطيور
الاردن تعفي متلقي الجرعة الاولى من لقاح كورونا من الحظر
الصحة العالمية تجيز الاستخدام الطارئ للقاح صيني
لأول مرة منذ عام.. وزارة الصحة البريطانية تعلن موقفاً وبائياً خالياً من الوفيات
المانيا تتخطى الموجة الثالثة من كورونا
تركيا تحدد موعدا لعودة الحياة الطبيعية
الصين تسجل أول إصابة بشرية بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور
إخلاء منازل بعد انفجار بمصفاة للنفط في أمريكا
كوريا الشمالية.. اعدام شخص امام عائلته بسبب "فلاش ميموري"
مسؤول اميركي سابق يكشف حقائق صادمة عن مختبر ووهان الصيني
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
مصطفى ناطق : بسم الله الرحمن الرحيم يؤسفني ان اقدم شكوى على مرور موقع الكاظمية لما تتماز هذه المديرية بالسمعة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : لا نستغرب ان يصرح تافه ضد غيارى العراق فقد فعلها التافه صدام ضد أجدادنا وقال إن ثورة ...
الموضوع :
الشمس لا تغطى بغربال يا جمعة !!
زيد مغير : لماذا لا يتم التصويت على خسة ظافر العاني حينما نهق ضد الحشد في اجتماع البرلمانيين العرب . ...
الموضوع :
بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة بعد الغد
أسامه غالب حسين : سلامتك يااا سيد المقاومه الأسلاميه ... الله العلي العظيم يحفظكم و يدفع عنكم كل وباء و كل ...
الموضوع :
"حزب الله" يهنئ الرئيس السوري بشار الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية
أسامه غالب حسين : سرسريه ...
الموضوع :
بالفيديو .... حرامي يفضح حرامي ..... فائق الشيخ علي : سعد البزاز تموله اربع دول
علي العراقي : ماشاءالله ولا اله الا الله .. افحمتنا بمنطقك الرائع الذكي ولساك المعسول .. احسست انني في فيلم ...
الموضوع :
أكاذيب مرضعة النبي ونذر الذبح..نبي طاهر من عائلة نجسة..!
أ.د. عادل محمد العليّان : تسلم أستاذي القدير الدكتور إبراهيم العلاف على هذا الطرح الموضوعي والبنّاء .. كنتُ ولازلت رافضاً لهذه المهزلة ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
Dr Mohamad : تحية عطرة لحماة الأرض و العرض أبطال اللحشد المقدس لصولة الحقْ و الهبة اللشجاعة. أنتم آمام عدو ...
الموضوع :
كلا لحكومة الطوارىء نعم للحشد المقدس .
علي حسين : جزاك الله خير دكتور دائماً تقدم الحقيقة والشي النافع ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
ضياء ناجي مهدي : السلام عليكم اليوم استلمت قسيمة دفع أجور الكهرباء وتفاجءت مبلغها المتراكم والبالغ 201670دينار ماذنبنا بتراكم المبلغ الذيالمتراكم ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
فيسبوك