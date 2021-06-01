الاردن تعفي متلقي الجرعة الاولى من لقاح كورونا من الحظر

سمح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ،اليوم الثلاثاء، لمتلقي الجرعة الاولى من لقاح كورونا بالتجوال خلال ساعات الحظر المفروض على حركة الاشخاص.

وقال الخصاونة بموجب امر الدفاع رقم 38 انه يسمح لمن مضى أكثر من 21 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل‍كورونا التجوال خلال ساعات الحظر بدءا من منتصف حزيران الحالي.

وبموجب أمر الدفاع رقم 38، سيتم أيضا السماح لبعض القطاعات المغلقة والأنشطة بالعمل، شريطة التزامها بالتدابير الوقائية.