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إخلاء منازل بعد انفجار بمصفاة للنفط في أمريكا


بدأت السلطات الأمريكية في ولاية فيرجينيا الغربية، اليوم الأحد، عمليات إخلاء لعدد من المنازل بعدما اشتعلت النيران في مصفاة نفط، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

بدأ الحريق فى منشأة أرغون فى نيويل، فى وقت متأخر من مساء السبت بعد سماع دوي انفجار.

وقالت محطة "WTOV9"، نقلاً عن عمدة مقاطعة هانكوك، إن الحريق تمت السيطرة عليه بعد قليل وتم إجلاء الأشخاص من المنازل الواقعة في دائرة نصف قطرها ميل واحد من المصفاة.

وذكرت لاحقا وسائل إعلام أنه تم إخماد الحريق، وأن السلطات سمحت لمن غادروا منازلهم بالعودة. لم يسجل المزيد من الخسائر ويجري التحقيق في أسباب الحادث.

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إخلاء منازل بعد انفجار بمصفاة للنفط في أمريكا
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