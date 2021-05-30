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مسؤول اميركي سابق يكشف حقائق صادمة عن مختبر ووهان الصيني


اكد مسؤول اميركي سابق، إن مختبر ووهان الصيني للفيروسات، الذي تحوم حوله الشكوك بشأن أصل فيروس كورونا، لديه برنامج عسكري سري.

وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي في حكومة ترمب السابقة، إن "معهد ووهان لعلم الفيروسات ينفذ مشاريع للقوات المسلحة الصينية، وأخفى تلك المشاريع عن بعثة منظمة الصحة العالمية التي زارت المدينة في وقت سابق من هذا العام لتحديد أصول وباء كورونا".

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن بومبيو، "ما يمكنني قوله بالتأكيد هو نحن نعلم أنهم شاركوا في جهود مرتبطة بجيش التحرير الشعبي داخل ذلك المختبر، لذلك يتم تنفيذ النشاط العسكري جنبًا إلى جنب مع ما زعموا أنه مجرد بحث مدني قديم جيد''.

واشار بومبيو الى أن "المسؤولين الصينيين رفضوا السماح بدخول منظمة الصحة العالمية عندما حاولت الوصول إلى هناك".

في وقت سابق أمس السبت، أبلغت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تفاصيل ورقة علمية جديدة، يجادل مؤلفوها بأنها تثبت أن سلالة الفيروس القاتلة تظهر علامات واضحة على "التلاعب الجيني" بما في ذلك محاولات إعادة هندستها لجعلها تبدو وكأنها طفرة تحدث بشكل طبيعي.

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