النيابة التركية تطلب سجن عمدة اسطنبول المعارض

طالبت النيابة التركية بسجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو لمدة تزيد عن أربع سنوات، بتهمة الإساءة لأعضاء في اللجنة الانتخابية.

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الجمعة أن طلب النيابة العامة لسجن إمام أوغلو الذي يعد من أكثر السياسيين شعبية في البلاد لمدة أربع سنوات وشهر جاء على خلفية تصريحات أدلى بها عمدة اسطنبول في الرابع من نوفمبر 2019.

ووجه إمام أوغلو في تلك التصريحات انتقادات شديدة إلى أعضاء اللجنة الانتخابية المسؤولين عن إلغاء نتائج انتخابات بلدية اسطنبول التي جرت في 31 مارس 2019، واصفا إياهم بالأغبياء.

وتم ذكر الرئيس السابق للجنة الانتخابات و10 من أعضائها حينئذ في ملفات القضية كالمجني عليهم.

في المقابل، دافع إمام أوغلو عن تصريحاته تلك، قائلا إنها لم تكن موجهة ضد أي مسؤولين محددين في اللجنة بل إنها كانت انتقادات سياسية شديدة.

وتمكن إمام أوغلو المنتمي إلى "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، بعد إلغاء نتائج الانتخابات التي فاز فيها في مارس 2019، من تكرار نجاحه والفوز على حساب منافسه من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بن علي يلدريم في الجولة الجديدة من التصويت في يونيو 2019.