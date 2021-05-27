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حصيلة المصابين بكورونا حول العالم


أظهرت بيانات جديدة اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 168 مليونا حتى صباح اليوم الخميس، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى 74ر1 مليار جرعة.

ونشر جونز هوبكنز الأمريكية، أن "إجمالي الإصابات وصل إلى 168 مليونا و 417 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 498 ألف حالة".

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرج للأنباء عن إعطاء نحو مليار و 742 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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