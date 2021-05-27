الصفحة الدولية

الصين تدين تصريحات بايدن حول منشأ كورونا


نددت السفارة الصينية في واشنطن بمحاولات اتهام بكين بـ”تسريب مختبري” لفيروس كورونا، ويأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه لا يستبعد هذه الفرضية.

وقالت السفارة الصينية على موقعها الإلكتروني: “لا يزال درس العام الماضي حيا في ذاكرتنا. في الوقت الذي يتسبب فيه الوباء بخسائر كبيرة للعالم اليوم، وينتظر فيه المجتمع الدولي تنسيقا أفضل بين الدول، لا يزال بعض الناس يلجؤون إلى إرشاداتهم القديمة. لا يسعنا إلا أن نسأل عما إذا كانوا قد تركوا هذا الدرس المرير في الماضي مبكرا جدا؟ أم يريدون تكرار المآسي؟”.

وأشارت السفارة في بيانها إلى أنه “منذ وقت ليس ببعيد، حاول بعض الأشخاص لعب خدعة قديمة للفت الانتباه إلى أنفسهم حول موضوع أصل فيروس كورونا”، واعتبرت أن التصريحات التي تتهم بكين بالوقوف وراء تفشي الوباء، هي “حملة للتشهير ولإحياء نظرية المؤامرة والتسريب المختبري”.

وأكدت السفارة الصينية أن “بعض القوى السياسية حاولت توجيه الرأي العام، وكالت التهم منذ بداية الوباء، مضيفة أن تسييس التحقيق سيجعل من الصعب تحديد مصدر الفيروس

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصين تدين تصريحات بايدن حول منشأ كورونا
مستشار سابق لرئيس وزراء بريطانيا: جونسون قال "لتتراكم الجثث"
أنباء عن وقوع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي
استطلاع جديد: انخفاض شعبية بايدن بين الناخبين بسبب سوء تعامله مع الصراع الفلسطيني الصهيوني
الصحة العالمية تكشف تطورات مهمة بشأن السلالة الهندية
الدفاع الأرمنية: قتيل بإطلاق نار من الجانب الأذربيجاني للحدود
مقتل 12 عنصرا من "طالبان" بعملية للجيش الأفغاني في ولاية زابل جنوبي البلاد
إسبانيا تفتح حدودها امام 10 بلدان دون الحاجة لفحص كورونا
"رسميا".. 7 مرشحين لانتخابات الرئاسة الإيرانية
الكويت.. نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 95%
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
زيد مغير : ان الأوان ان يطلع ابن مشتت بالجلاليق. هدان خنيث خبيث. . ...
الموضوع :
الوية من الحشد الشعبي تطوق مواقع داخل الخضراء منها منزل الكاظمي
علي : ما خرب العراق ولا وصل نكرة مثل الكاظمي للسلطة الا من وجوه مثل العامري . ...
الموضوع :
العامري يدخل على خط الأزمة في الخضراء حول اعتقال القيادي في الحشد الشغبي قاسم مصلح
جوان خضر عباس : اني زوجي موظف في شركة منتوجات النفطيه في كركوك واتوفى بجاحئة الكرونا واولادي قاصرين وبكتها اجى قرار ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي عبدالكريم حسن : مقال راقي وهادف ...
الموضوع :
🔶 التظاهر ( سلاح ذو حدين )🔶
ماجد نعمة : هناك عدة امور تتعلق بالمشاكل والتي تعيق عوائل الشهداء السكن والتعينات هذا يحتاج قرار قوى وشجاع من ...
الموضوع :
الحشد الشعبي: نسعى لنقل عوائل شهداء الحشد من الطبقة الفقيرة الى المتوسطة
زيد مغير : ليت ان يكون هناك قرار بطرد كل تيار او قائمة او حزب من البرلمان اذا ثبت تورط ...
الموضوع :
نص المادة المتعلقة برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب
Mazin Tuma : د.اللامي خالف توجيهات الصحة العامة في كل انحاء العالم برفض الكمامة والتشجيع على عدم اخذ اللقاح...وهذه لوحدها ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..الدكتور حامد اللامي..لماذا ؟!
حيدر : السلام عليكم هذا الكلام بعيد عن الواقع وعن كل الحقائق والهدف منه تحويل بوصلة النصر من المقاومه ...
الموضوع :
مالذي حصل في الأردن قبل وقف إطلاق النار في حرب غزة؟!
رسول حسن..... كوفه : ان صحت هذه الاخبار واثبتت بادله قاطعه فان عشائر الاردن تستحق الاجلال والاكبار.. ولكن يخالجني سؤال اين ...
الموضوع :
مالذي حصل في الأردن قبل وقف إطلاق النار في حرب غزة؟!
رسول حسن..... كوفه : كفيت ووفيت وجزاك الله خيرا وعندي اقتراح اذا سمح لي السيد الكاتب ارجو تشكيل ندوات نقاشيه مع ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
فيسبوك