الصحة العالمية تكشف تطورات مهمة بشأن السلالة الهندية

أعلنت منظّمة الصحّة العالمية، الأربعاء، في تقرير أن السلالة المتحوّرة لفيروس كورونا التي اكتُشِفت في الهند قد رُصِدت رسميّاً في 53 منطقة.

كما تلقّت المنظّمة معلومات من مصادر غير رسميّة تُفيد بأنّ المتحوّر “بي617.1” رُصِد في 7 مناطق أخرى، ليصل بذلك العدد الإجماليّ إلى 60.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد “كل متحورات لكورونا، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى مواصلة التحرك “بحذر” في مواجهة كوفيد-19 في وقت تخفف دول عدة إجراءات الحجر التي فرضتها للحد من الجائحة.

وفي وقت سابق، أظهرت دراسة أجريت في الهند، فعالية اللقاحات المضادة لكورونا بنسبة 97 بالمئة، ضد الإصابة من المتحور الهندي لفايروس كورونا.

وشملت الدراسة 3235 عاملا في مجال الصحة بالهند، 85 منهم مصابون بفايروس كورونا المتحور، وتلقوا جميعهم لقاحات أسترازينيكا.