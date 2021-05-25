مقتل 12 عنصرا من "طالبان" بعملية للجيش الأفغاني في ولاية زابل جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أنها قضت على 12 عنصرا من "حركة طالبان" المتشددة خلال عملية عسكرية استهدفت معاقل الحركة في ولاية زابل جنوبي البلاد.

وقال الوزارة، في بيان: "استهدفت قوات الدفاع والأمن، الليلة الماضية، بدعم من سلاح الجو، مسلحي طالبان في منطقة شاه جوي بإقليم زابل، ما أسفر عن مقتل 12 من طالبان وإصابة 3 آخرين".

وأضاف الدفاع الأفغانية أن "القوات الجوية الأفغانية استهدفت مخبأ مشتركا لطالبان وتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] في ولاية هلمند"، مشيرة إلى أن هذه العملية في هلمند أسفرت عن "مقتل وإصابة عدد من عناصر طالبان والقاعدة".

وأشارت إلى أنه "أصيب ضابط بالجيش الباكستاني في البداية ثم توفي بعد نقله على وجه السرعة إلى مستشفى في مدينة كويتا الباكستانية".

هذا وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة العنف والمواجهات الدامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" المتشددة، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

ويأتي تصعيد المواجهات بين "طالبان" والحكومة الأفغانية، بالتزامن مع بدء الإدارة الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب قواتها من أفغانستان، مطلع الشهر الجاري، وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني أشرف غني، على قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.