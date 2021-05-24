مقاتلة "سو-27" تعاقب بحارة أمريكيين حاولوا إهانتها

سببت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا قلقا كبيرا للعالم.

فقد وقعت حوادث كادت أن تضع الدولتين على شفير الصراع العسكري الحقيقي. وتقع حوادث مماثلة اليوم أيضا لأن الولايات المتحدة لا تزال تستفز روسيا على حدودها.

وذكرت شركة الإنترنت الصينية "سوهو" على موقعها الإخباري أن عسكريين أمريكيين نالوا جزاءهم بعد أن استفزوا طيارا عسكريا روسيًا.

ووقع الحادث عندما سارت سفينة حربية أمريكية إلى المياه الإقليمية الروسية. وانطلقت نحوها مقاتلة روسية من طراز "س-27". واقتربت المقاتلة الروسية من السفينة الحربية الأجنبية ودارت حولها. ورد بحارة السفينة على تحذير المقاتلة الروسية بإبراز الأصابع الوسطية في إشارة إلى أنهم يتجاهلون تحذيراتها. ولم يتجاهل الطيار الروسي ما قد يكون إهانة له، ففتح غطاء أحد خزانات الوقود عندما عادت طائرته إلى مكان وجود السفينة الأمريكية لينصب حوالي الطن من الوقود على رؤوس البحارة الأمريكيين.