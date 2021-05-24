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قائد الثورة الاسلامية في ايران يبعث برسالتين إلى إسماعيل هنية وزياد النخالة


بعث قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمة السيد علي الخامنئي، اليوم الاثنين، رسالتين منفصلتين إلى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، وإلى زياد النخالة، الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي".

وجاء ذلك ردا على رسالتي هنية والنخالة، حيث أكد  سماحته في رسالتين منفصلتين، أن "قلوبنا معكم في ميادين الجهاد، وستشهدون النصر النهائي".

وفي رسالته إلى إسماعيل هنية، قال سماحته :

"لقد تلقيت رسالتكم التي شرحتم وحللتم فيها ملامح الجهاد الأخيرة في فلسطين".

وأضاف: "إن جهادكم ومقاومتكم بوجه الظلم والكفر والاستكبار مورد رضا الله العزيز القدير..ستنتصرون بحول الله وقوته وتطهرون الأرض المقدسة من لوث الغاصبين إن شاء الله"

في حين نصت الرسالة الموجهة إلى زياد النحالة على ما يلي:

 

"تلقيت الرسالة الأخوية المرسلة من جنابكم، إن جهادكم الكبير وانتصاركم أيها الاخوة الفلسطينيون أقر عيون محبيكم في انحاء العالم".

وتابع: "إن قلوبنا حاضرة معكم في ميادين جهادكم وندعو لكم دائما باستمرار الانتصارات، إن الوعد الإلهي حق، وستشهدون النصر الإلهي ان شاء الله وبحوله وقوته".

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