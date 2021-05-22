الصفحة الدولية

هاكرز يسرقون بيانات 4.5 مليون زبون لشركة الهند للطيران


قالت شركة الطيران الوطنية الهندية Air India، إن قراصنة سرقوا بيانات شخصية لـ 4.5 مليون من عملائها، بما في ذلك معلومات جواز السفر وأرقام الاتصال.

ووفقا للشركة، حدث تسرب البيانات بعد هجوم سيبراني على شركة SITA السويسرية، التي تعمل في حجز التذاكر وتقديم خدمات الاتصالات.

وأضافت الشركة: "شملت السرقة البيانات الشخصية المسجلة بين 26 أغسطس 2011 و 3 فبراير 2021، بما في ذلك الاسم والكنية وتاريخ الميلاد ومعلومات الاتصال وبيانات جواز السفر ومعلومات التذكرة وبيانات المسافر الدائم لشركتي Star Alliance و Air India ، وكذلك بيانات البطاقة البلاستيكية المصرفية".

وقالت الشركة، إنها اتخذت بالفعل خطوات لضمان أمن البيانات. يجري التحقيق في الحادث ويشارك فيه متخصصون من جهات خارجية، ويتم إخطار مصدري البطاقات المصرفية بالحادث. كما نصحت شركة الطيران العملاء بتغيير كلمات المرور حيثما أمكن ذلك للحفاظ على أمان المعلومات الشخصية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هاكرز يسرقون بيانات 4.5 مليون زبون لشركة الهند للطيران
7 جيوش كانت تلاحقه.. مسؤولون نيجيريون يؤكدون مقتل أبو بكر شيكاو
سماحة السيد الخامنئي دام ظله يدعو الدول الإسلامية إلى المساعدة في إعادة إعمار غزة
بوتين: روسيا هي الوحيدة التي تنقل تكنولوجيا إنتاج اللقاحات
رئيس المخابرات البريطانية يتهم "فيسبوك" بمنح الإرهابيين "حرية الحركة"
الحرس الثوري الإيراني یعلن تصنیع الطائرة المسيرة "غزة"
الإدارة الأمريكية تكشف تفاصيل المكالمة الـ”فظة” بين بايدن ونتنياهو
تركيا تعلن تعرض قواعدها العسكرية لهجوم بطائرات مسيرة
لافروف: بلينكن كان صريحا ولم يقدم أدلة على الاتهامات الأمريكية بحق روسيا
الصحة العالمية تفجر مفاجأة صادمة تزيد الرعب من كورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
Mohammed : صارت زحمة!!!!! هو راح خرب الاتفاقية الصينيه واخرهه واخر العراق 10 سنين احقر رئيس ؤزراء اجه في ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
Mohamed : هذا الذي يدعى مصطفى عبد اللطيف مشتت ماهو الا اضحوكة ولايوجد اي شيء يوحي الى انه رئيس ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
منتظر السعيدي : نهنيء صاحب العصر والزمان مولانا الحجة المنتظر(عج) ومراجعنا العظام وعلى رأسهم اية الله العظمى السيد الحسيني السيستاني ...
الموضوع :
أدخل وارسل تهنئة بالعيد
زيد مغير : سيقوم ملك الاستخراء وولده وابن زايد وابن خليفة بتكريم هذا الجندي الصهيوني واعتبار هذا المصلي خارج عن ...
الموضوع :
فيديو مؤلم لجندي اسرائيلي قذر يركل احد المصلين الفلسطينيين الا لعنة الله على المطبعين
ضياء عبد الرضا طاهر : الى شعب فلسطين الى اهالي غزة رجالها واطفالها ونسائها تحيه اليكم جميعا ونعل الله المجرمين الذين يعتدون ...
الموضوع :
سرايا القدس :سنفاجئ المستوطنات بليلة حمراء عند الـ9 وندعو للصعود فوق المنازل لتكبيرات العيد
رسول حسن..... كوفه : ادام الله بركات وفيوضات السيد السيستاني وحفظه من كل سوء ومكروه.. وحيا الله صمود الشعب الفلسطيني واهالي ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني :نؤكد مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني
اسماعيل النجار : اتمنى لموقعكم النجاح والتألق الدائم ...
الموضوع :
إصبري يا فلسطين حتى تستيقظ النخوة العربية
ضياء عبد الرضا طاهر : الاستاذ اياد لماذا يتدخل السفير البريطاني لديكم ؟ هذا السفير هو دﻻل وليس سفيرا دﻻل مال افلوس ...
الموضوع :
لماذا يتدخل سفير بريطانيا في بغداد بشأن عراقي خاص؟!
Mohamad Dr : من الخزي والعار السماح لدواعش الجنوب ومخلفات الحملة الأيمانية أن تهاجم قنصلية الجمهورية الأسلامية. واللة متسستحون على ...
الموضوع :
قائد شرطة كربلاء: الوضع في المحافظة جيد
زيد مغير : التشارنة صنيعة أعداء العراق واعداء المرجعية الرشيدة وهم خليط من داعش وعصابة البعث ببغاوات ظافر العاني وزبانيته ...
الموضوع :
لماذا إنسحب بعض التشارنة من العملية السياسية؟!
فيسبوك