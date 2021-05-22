سماحة السيد الخامنئي دام ظله يدعو الدول الإسلامية إلى المساعدة في إعادة إعمار غزة

دعا قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف الدول الإسلامية إلى المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن سماحته دعوته ايضا، إلى مطالبة حكوماتهم بدعم الفلسطينيين عسكريا وماليا.

وهنأ سماحته الشعب الفلسطيني "بانتصار مقاومته على العدوان الإسرائيلي".

وقال سماحته إن "اختبار هذه الأيام جعل الشعب الفلسطيني مرفوع الرأس، داعيا إلى معاقبة كل العناصر المؤثرة في إسرائيل وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وشدد على "وجوب معاقبة الحكومة الإسرائيلية التي تستنكر جرائمها في قتل الأبرياء جميع الضمائر المستيقظة في المحاكم الدولية والمستقلة".

وتابع قائلا "إن العدو المتوحش أدرك أنه غير قادر على الانتفاضة الفلسطينية الموحدة حتى أرغم على قبول هذه الهزيمة".

وصرح سماحته بأن "الكيان المحتل سيصبح أضعف مما هو عليه الآن وأن جهاد الفلسطينيين سيجعلهم أقوى وسيجعل إسرائيل أكثر ضعفا وهوانا".

وذكر أن "تجربة حي الشيخ الجراح في مقاومة غطرسة الاحتلال والمستوطنين يجب أن تكون منهجا دائما للشعب الفلسطيني".