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مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي : نسعى لاتخاذ القرارات اللازمة لإحياء الاتفاق مع إيران


حث مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كافة الأطراف المنخرطة في الاتفاق النووي على اتخاذ القرارات السياسية المناسبة للوصول لتوافق وإعادة إحياء الصفقة.

وأشار بوريل في تغريدة له عبر "تويتر" إلى أن الفرق التفاوضية التي اجتمعت في فيينا حققت تقدماً جيداً في الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أنه "يتعين على الجميع اتخاذ القرارات السياسية المناسبة لنتمكن من إنهاء المفاوضات والعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق".

وشدد بوريل على "ضرورة أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من استئناف أنشطة تفتيش ومراقبة المنشآت النووية الإيرانية بشكل كامل".

يذكر أن المفاوضات التي انطلقت بداية أبريل الماضي بين الأطراف الدولية وايران هدفت لضمان عودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق الذي انسحبت منه عام 2018، والعودة إلى التنفيذ الكامل له من قبل الجميع.

وكان بوريل أجرى اتصالا ليل أمس مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بحث خلاله تطورات المفاوضات الجارية بين الأطراف المتبقية في الاتفاق وايران في فيينا.

وتشترط طهران رفع العقوبات المفروضة عليها للتراجع عن انتهاكاتها المستمرة لبنود الصفقة الدولية.

 

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