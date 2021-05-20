الشرطة تستنفر.. شوارع الكويت تشهد انتشار ظاهرة محيرة

في ظاهرة غريبة، عُلقت لوحات مثيرة تحتوي رموزا وحروفا مرفقة بعبارات تشير للقتل وإخفاء الجثث، في بعض شوارع الكويت.

واستنفرت الأجهزة الأمنية الكويتية للبحث عن المسؤول عن وضع هذه اللوحات، التي أثارت جدلا واسعا وسط المواطنين.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، عن مصدر أمني عقب ورود بلاغ رسمي إلى مباحث حولي بشأن هذه اللوحات، قوله: "قد يكون ما جاء في اللوحة مرتبطا بقضية قديمة تم حسمها أو إغلاقها".

وتداولت الحسابات الإخبارية ونشطاء بعضا من هذه اللوحات الملصقة على الأعمدة. وجاء في بعض هذه العبارات "قتلت ووضعت في سيارة"، وفي لوحة أخرى "قتلت ووضعت في حقيبة"، "أخي رماني بالشوزن".

وعبّر بعض المعلقين عن خوفهم من هذه الظاهرة، واعتبروها أشبه بالأفلام، وطالبوا السلطات بنشر الكاميرات في الشوارع.