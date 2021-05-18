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روسيا تعلن عن لقاح جديد مضاد لكورونا


أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستطرح قريبا لقاحا رابعا ضد فيروس كورونا المستجد.

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال مراسم تسلمه أوراق الاعتماد لسفراء أجانب، اليوم الثلاثاء.

كذلك دعا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول الأخرى، إلى العمل بشكل جيد في مكافحة جائحة كورونا.

وأكد الرئيس الروسي أن روسيا منفتحة على الشراكة متبادلة المنفعة، كما أنها مستعدة للتعاون مع جميع البلدان على مبادئ المساواة وعدم التدخل.

ولدى روسيا ثلاث لقاحات ضد فيروس كورونا وهي: "سبوتنيك V" من مركز أبحاث غاماليا، ويعد "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، و"أبيفاك كورونا"، و"كوفيفاك".

وفي وقت سابق كشفت وزارة التجارة والصناعة الروسية عن أسعار اللقاحات الثلاثة ضد فيروس كورونا، حيث أشارت إلى أن أسعارها في روسيا متقاربة. ويبلغ سعر الجرعة الواحدة من "أبيفاك كورونا" 842 روبلا (نحو 11.5 دولار) فيما يبلغ سعر اللقاح "كوفيفاك" 866 روبلا، وسعر لقاح "سبوتنيك V " 866,81 روبل.

ولقاح "سبوتنيك V" الروسي أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا، وفي وقت سابق ذكرت مجلة "لانسينت" الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي أظهرت أن فعاليته تزيد على 90%.

وحتى الآن تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في أكثر من 50 دولة في العالم، فيما تلقى الجرعتين الأولى والثانية منه حتى الآن في روسيا ملايين المواطنين، في إطار حملة تطعيم مجانية.

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