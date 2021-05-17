للمرة الثالثة.. واشنطن تمنع صدور بيان من مجلس الأمن بشأن غزة

رفضت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، للمرة الثالثة في اسبوع، أن يتبنى مجلس الأمن الدولي بيانا بشأن غزة يدعو إلى "وقف أعمال العنف" و"حماية المدنيين وخصوصا الأطفال"، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

ومسودة البيان التي أعدتها الصين وتونس والنروج سُلمت مساء الأحد لأعضاء المجلس الـ15 بهدف الموافقة عليها الاثنين، لكن الولايات المتحدة قالت إنها "لا يمكن ان تدعم في الوقت الراهن موقفا يعبر عنه" مجلس الأمن، وفق ما صرح دبلوماسي لفرانس برس.

وتم تقديم مسودة بيان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، من قبل النرويج وتونس والصين، بعد جلسة طارئة في وقت سابق من الأحد بشأن القتال في غزة.