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جامعة جونز هوبكنز الأمريكية : ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 162.7 مليون إصاب


افادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 162.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3.3 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 162.768.855، وإجمالي الوفيات 3.374.593.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ585967 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.940.229.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ435751 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 15.627.243.

وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 270284، وإجمالي إصابات 24.684.077.

في حين حلت المكسيك في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ220384 وإجمالي إصابات 2.380.690.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127941، وإجمالي إصابات 4.466.589.

وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 124156 وإجمالي إصابات 4.159.122.

وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات 113927، وإجمالي إصابات 4.883.734.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 107777، وإجمالي إصابات 5.939.019.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 86116، وإجمالي إصابات 3.602.939.

فيما حل الوافد الجديد على القائمة كولومبيا في المرتبة العاشرة، بإجمالي وفيات 81300، وإجمالي إصابات 3.118.426.

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