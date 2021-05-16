وزير الصحة الروسي يحث المواطنين على التطعيم ضد كورونا

حث وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، المواطنين الروس على الأسراع في تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، دون انتظار بداية الموجة الثالثة من الجائحة.

وقال في بث قناة "روسيا-1"، اليوم الأحد: "يسألنا الناس مرارا حول خطر بداية الموجة الثالثة. واعتبر هذا السؤال سخيفا، لا يجب أن نتوقع، يجب علينا أن نمنع وقوع ذلك .. ويجب أن تأتي وأن تتلقى اللقاح بدلا من طرح أسئلة بسيطة وغير مناسبة".

وكان يفغيني تيماكوف، كبير الأطباء المختص بالأمراض المعدية، قد أعلن سابقا أن الموجة الثالثة من جائحة كورونا قد بدأت في روسيا، وذلك على خلفية نمو عدد الإصابات الجديدة بالفيروس التي تم تسجيلها في عدد من المناطق الروسية في الأيام الأخيرة.