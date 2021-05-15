إيران تعلن انتهاء فترة تسجيل مرشحي رئاسة الجمهورية

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، السبت، عن انتهاء الفترة المحددة لتسجيل مرشحي الدورة الثالثة عشرة لانتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران والتي كانت قد بدات منذ الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 11 ايار / مايو لغاية الساعة السادسة من عصر اليوم السبت 15 ايار / مايو 2021.

وافادت اللجنة المركزية للانتخابات الرئاسية في ايران، ان جمعا من الشخصيات البارزة في البلاد توجهوا اليوم الى مقر اللجنة لغرض التسجيل في السباق الرئاسي القادم.

وتضم قائمة الاسماء المسجلة للترشيح اليوم السبت بحسب قناة العالم الايرانية:

حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي، وعلي لاريجاني وعباس اخوندي وشمس الدين حسيني ومحسن هاشمي ومصطفی کواکبیان وعلیرضا زاکاني وعزت الله ضرغامي والسيدة زهراء شجاعي وسید ابوالحسن فیروزآبادي ومحمد شریعتمداري وعبدالناصر همتي ومحسن رضایي ومحمد خوش چهره ومسعود زریبافان.

كما شهدت الايام الاربعة الماضية، حضور مرشحين اخرين لغرض التسجيل في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة، وهم : مصطفی تاجزاده، سعید محمد، رستم قاسمي، حسین دهقان، محمود احمدي نژاد، علي مطهري، محمود صادقي، محمدرضا صباغیان، محسن مهرعلیزاده ورامین مهمانپرست.

يذكر ان الدورة الثالثة عشرة لانتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران، الى جانب الدورة السادسة لانتخاب اعضاء مجالس بلديات المدن والقرى في انحاء البلاد، والدورة التكميلية الاولى لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي في دورته الحادية عشرة الى جانب الانتخابات التكميلية الثانية لمجلس خبراء القيادة الخامس، ستجري في يوم 18 حزيران 2021.