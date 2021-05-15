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بمرسوم واحد.. بايدن يلغي مجموعة قرارات أصدرها ترامب


صرح البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ألغى عدة قرارات صادرة عن سلفه، دونالد ترامب، في مرسوم واحد ، بما في ذلك بشأن حماية الآثار والرقابة على الشبكات الاجتماعية.

كما ألغى بايدن المرسوم الخاص بحماية الآثار والتماثيل الأمريكية، الذي وقعه ترامب بعد أن بدأ هدم الآثار لأبطال الحقبة الاستعمارية، على خلفية الاحتجاجات ضد العنصرية في البلاد، كما ألغى بايدن المرسوم الخاص ببناء حديقة تماثيل للأبطال الأمريكيين، والمرسوم الخاص بتغيير العلامة التجارية للمساعدات الأمريكية المقدمة في الخارج، والمرسوم الذي يحمي المسؤولين من الملاحقة القضائية لمخالفتهم الأنظمة المختلفة ، ومرسوم "منع الرقابة على الإنترنت".

وتم التوقيع على جميع هذه المراسيم الملغاة من قبل ترامب من ايار 2020 إلى كانون الثاني 2021. ووقع الرئيس السابق على عدد من المبادرات قبل فترة وجيزة من تنصيب الديمقراطي بايدن.

ووفقا للبيت الأبيض، ألغى بايدن أيضا قاعدة قدمها ترامب، والتي بموجبها يمكن لسلطات الهجرة رفض تصريح الإقامة بحجة أن المهاجر يمكن أن يصبح "عبئا" على دافعي الضرائب الأمريكيين.

يقول إعلان بايدن ، الذي يوجه فيه الإدارة إلى إجراء التغييرات اللازمة على القواعد الحالية: "إن ذلك لا يخدم مصالح الولايات المتحدة".

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