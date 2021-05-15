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في كشف جديد: مجموعة “فيريتاس” راقبت موظفي الحكومة الامريكية خلال فترة ترامب


كشف تقرير جديد لصحيفة ” ذي هيل” الامريكية ، السبت، ان مجموعة محافظة تضم مدير شركة بلاك ووتر ايريك برنس وجاسوس بريطاني قامت بتشكيل ما يسمى بمشروع فيريتاس الذي تقتصر مهمته الرئيسية على مراقبة موظفي الحكومة الامريكية سرا خلال فترة ترامب وتشويه سمعة اعداء الرئيس الامريكي .

وذكر التقرير ان ” ما يسمى بمشروع فيريتاس الذي يضم مؤسس شركة بلاك ووتر ومديرها ايريك برنس وبمساعدة جاسوس بريطاني كانوا جزء من حملة تضمنت عمليات مراقبة ضد أعضاء مكتب التحقيقات الفيدرالي”.

واضاف ان ” الحملة تضمنت خطة عملية لمهاجمة وتشويه سمعة مستشار الأمن القومي السابق لترامب إتش آر ماكماستر شارك فيها بعض موظفي فيريتاس ، على الرغم من أن فيريتاس نفسها نفت أي تورط في تلك المؤامرة”.

وتابع أن ” الحملة شملت ايضا استهداف النائبة الديمقراطية الهان عمر واتهامها بعمليات تزوير للناخبين كما تضمنت الاقتراب من شخصيات نسوية لصالح عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية وتسجيل اي تعليقات سلبية لهن ضد ترامب ، كما تضمنت خطة تشويه سمعة ماكماستر توظيف امرأة للاقتراب منه في حانة بواشنطن العاصمة ومطعم توسكا وتسجيله أثناء تناول المشروبات وهو يدلي بتعليقات قد تؤدي إلى طرده من منصبه كمستشار للامن القومي”.

وواصل ان ” الجاسوس البريطاني وهو برتبة ضابط في جهاز ام اي 16 الذي يمثل وكالة الاستخبارات الخارجية البريطانية قد تم تعيينه من قبل مدير بلاك ووتر اريك برنس حيث ساعد في عملية اخرى لنسخ الملفات وتسجيل المحادثات من مكتب ميشيغان التابع للاتحاد الأمريكي للمعلمين حيث ادارة الجاسوس البريطاني عمليات مشروع فيريتاس حتى منتصف عام 2018 “.

واشار التقرير الى أن ” جهود المشروع قد انصبت من فضح مجموعات مثل اتحاد المعلمين ، أو الشركات الإعلامية مثل سي أن أن ، إلى استهداف المسؤولين الحكوميين الذين ينتقدون إدارة ترامب”.

يذكر ان ” برنس مؤسس شركة بلاك ووتر كان شقيقا لوزير التعليم في عهد ترامب بيتسي ديفوس فيما كانت شركته مقاول امن فيدرالي خلال غزوالعراق، و في عام 2015 ، حُكم على موظف سابق في شركة بلاك ووتر بالسجن مدى الحياة ، وحُكم على ثلاثة آخرين بالسجن 30 عامًا لدورهم في قتل 14 مواطناً عراقياً أعزل عام 2007، لكن الرئيس الامريكي اصدر عفوا رئاسيا عن المتعاقدين الاربعة في كانون الاول من العام الماضي .

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