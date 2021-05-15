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الصحة العالمية تثير الرعب بخصوص كورونا


قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الجمعة، إن العام الثاني من جائحة "كوفيد-19" قد يتسبب في وفيات أكثر من السنة الأولى.

وأضاف غيبرييسوس في مؤتمر صحفي: "لقد كلفنا "كوفيد-19" لغاية اليوم 3.3 مليون حالة وفاة، لقد دخلنا العام الثاني للوباء، والذي يمكن أن يتسبب في وفيات أكثر من العام الأول".

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن التطعيم وحده ليس حلا بنسبة 100% لوقف انتشار الفيروس، لأن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يمكن أن يمرضوا أيضا، ولكن بخطورة أقل.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، بأن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا لعام 2020 بلغ 81475053، أما إجمالي حالات الوفاة فهو 1798050.

وقالت المنظّمة إن السلالة الهندية المعروفة باسم "بي.1.617" التي اكتشفت ب‍الهند، رصدت في 44 بلدا في المجمل، وخارج حدود الهند، تمّ اكتشاف أكبر عدد من حالات الإصابة بـ"بي.1.617" في بريطانيا".

ووصفت المنظمة متحورة الفيروس الهندية "بي.1.617" بأنها "مثيرة للقلق"، يأتي ذلك فيما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند الـ250 ألفا.

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