الصفحة الدولية

روحاني يدعو العرب إلى "كسر الصمت"


دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني مصر والأردن والدول العربية الأخرى إلى "كسر الصمت تجاه الجرائم الإسرائيلية في فلسطين".

وصرح الرئيس الإيراني بأن بلاده تدين الاعتداءات الإسرائيلية وتطالب الدول العربية بالتحرك للدفاع عن فلسطين.

ورأى روحاني أن الفلسطينيين  ليس أمامهم "سوى المقاومة والجهاد وقد اختبروا أساليب أخرى لكنها وصلت إلى طريق مسدود".

وفي الشأن ذاته، دعا المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي مجلس الأمن إلى عدم تجاهل جرائم إسرائيل، واصفا إياها بالعنصرية.

وكتب الدبلوماسي الإيراني على حسابه في "تويتر" قائلا: "إن مجلس الأمن الدولي لا يمكنه أن يكون لا مباليا تجاه هذه الجرائم ويجب على الولايات المتحدة إنهاء حمايتها لـ(إسرائيل)".

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