تشاووش أوغلو: تركيا تسعى لاستصدار قرار أممي "حيال الاعتداءات الإسرائيلية"

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده تسعى لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وفي تصريح عقب لقائه نظيره السعودي فيصل بن فرحان، والمباحثات على مستوى الوفود في إطار زيارة رسمية يجريها إلى السعودية، أعرب تشاووش أوغلو عن شكره لنظيره السعودي على دعوته وحسن الضيافة.

وأضاف: "لقد تباحثنا بشكل شفاف وصريح بشأن كيفية تطوير تعاوننا في القضايا الإقليمية أيضا، بالتوازي مع تطوير تعاوننا في العلاقات الثنائية، وقررنا مواصلة حوارنا".

ولفت إلى أنه وجه دعوة لنظيره السعودي لزيارة تركيا خلال الفترة القادمة، وأنهما سيواصلان اللقاءات والمباحثات، من أجل اتخاذ ما يلزم لتمتين العلاقات بشكل أكبر بين البلدين.

وحول الأحداث الأخيرة في القدس الشرقية وغزة، قال: "فيما نواصل التنديد، الأمة تنتظر منا الإقدام على خطوات ملموسة".

وأضاف: "سوف نستصدر إن شاء الله قرارا حيال الاعتداءات الإسرائيلية خلال الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة".