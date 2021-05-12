الصفحة الدولية

نفاد الوقود في جنوب شرق الولايات المتحدة بعد الهجوم الإلكتروني على شبكة "كولونيال بايبلاين"


انقطع الوقود جنوب شرق الولايات المتحدة وسط اندفاع السائقين لتموين سياراتهم، بعد أيام من تعطل شبكة أنابيب "كولونيال بايبلاين" الأكبر للوقود في البلاد، إثر تعرضها لهجوم إلكتروني.

ويحاول الخبراء تهدئة المواطنين قائلين إن "تخزين الوقود لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة"، فيما أعلن حكام ولاية كارولينا الشمالية وجورجيا حالة الطوارئ.

وقال مدير محطة وقود "شل في روبينزفيل" بولاية نورث كارولينا في تصريح لموقع Yahoo Money: "لقد نفد الوقود لدينا، وتلقينا بريدا إلكترونيا يفيد بأنه يمكن أن نبقى بدون وقود لفترة طويلة بسبب إغلاق خط الأنابيب".

وقال رئيس قسم تحليل البترول في GasBuddy باتريك دي هان إن "الطلب على الوقود قفز وسطيا في الولايات المتحدة نحو 20٪ يوم الاثنين، و40٪ في جورجيا وفلوريدا وساوث كارولينا ونورث كارولينا وفرجينيا حصرا".

ويأتي التهافت على الوقود بعد أن أوقفت شركة "كولونيال بايبلاين" التسليم خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد تعرضها لهجوم إلكتروني، ولم تعلن الشركة بعد متى سيعود خطها الرئيسي إلى للعمل بشكل كامل.

ويمتد خط الأنابيب المتأثر بالهجوم الإلكتروني من تكساس إلى نيويورك وينقل حوالي 45٪ من إجمالي الوقود إلى الساحل الشرقي.

وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقاطع تظهر طوابير من السيارات أمام محطات الوقود.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اية الله العظمى السيد الخامنئي : الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة
ايران: محادثات فيينا وصلت مرحلة التفاوض حول النصوص
تشاووش أوغلو: تركيا تسعى لاستصدار قرار أممي "حيال الاعتداءات الإسرائيلية"
نفاد الوقود في جنوب شرق الولايات المتحدة بعد الهجوم الإلكتروني على شبكة "كولونيال بايبلاين"
إيران تعلن القضاء على "خلية إرهابية" حاولت التسلل من الحدود التركية
كتاب جديد يكشف "علاقات غير لائقة" لامرأتين من عائلة ترامب مع الخدمة السرية للبيت الأبيض
تظاهرة أمام شركة "أسترازينيكا" في كامبريدج
مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لبحث أوضاع غزة
مدير حملة اوباما: ترامب ليس زعيم حزب سياسي بل زعيم طائفة
العفو الدولية تتهم إسرائيل باستخدام "القوة الوحشية" ضد الفلسطينيين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك