تظاهرة أمام شركة "أسترازينيكا" في كامبريدج

اشتبك محتجون مع الشرطة عند مقر شركة الأدوية في كامبريدج البريطانية، مطالبين شركة "أسترازينيكا" بنشر المعلومات عن لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

ويتهم المتظاهرون شركة الأدوية بكسب الأرباح والاستفادة من الوباء، ويطالبونها بنشر حقوق براءة الاختراع للقاحات كوفيد-19 بشكل علني ومشاركتها مع منظمة الصحة العالمية.

وحمل أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها "الحياة البشرية ليست للربح"، ووردت أنباء عن اعتقال ما لا يقل عن شخصين في التجمع.

وذكرت صحيفة التلغراف أن النشطاء تجمعوا أيضا في موقع ماكلسفيلد التابع للشركة في شيشاير وفي جامعة أكسفورد، التي عملت مع "أسترازينيكا" على تطوير اللقاح.

وقالت منظمة العدالة العالمية التي نظمت الاحتجاجات، إن الإجراء الذي تزامن مع الاجتماع العام السنوي لشركة "أسترازينيكا"، يسعى أيضا لإقناع جامعة "أكسفورد" بجعل جميع ابتكاراتها الطبية المستقبلية مرخصة.