الكويت تعلن إنهاء الحظر الجزئي اعتباراً من أول أيام العيد

قرر مجلس الوزراء الكويتي، إنهاء حظر التجول الجزئي المطبق في البلاد، وذلك اعتبارا من أول أيام عيد الفطر الساعة الواحدة صباحا.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم إن القرارات شملت إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة فجر اليوم التالي.

وأشار المزرم إلى استثناء الصيدليات ومنافذ تسويق الأغذية والأسواق الموزاية وخدماتها، والمستلزمات الطبية والتموينية، والمطاعم والمقاهي، وخدمات الصيانة من القرار.

وقرر مجلس الوزراء، وفقا للمتحدث، فتح دور السينما والمسارح والسماح لاستلام الطلبات من المطاعم والمقاهي فقط، دون البقاء بالداخل، وذلك اعتبارا من أول أيام عيد الفطر.