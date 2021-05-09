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سقوط العشرات بين شهيد وجريح بتفجير قرب مدرسة لاتباع اهل البيت في كابل


أفاد مسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية بأن سلسلة تفجيرات استهدفت بعد ظهر اليوم السبت مدرسة في الجزء الغربي للعاصمة كابل، ما أدى إلى سقوط 40 شهيدا على الأقل، إضافة إلى عشرات الجرحى.

جاء ذلك بعدما قال المتحدث باسم الوزارة طارق أريان في وقت سابق، أن 25 شخصا استشهدوا وأصيب 52 على الأقل بجروح في الانفجار، دون أن يذكر تفاصيل عن الحادث وملابساته.

وذكرت تقارير محلية أن الحادث بواسطة ثلاثة ارهابيين يحملون احزمة ناسفة وقع قرب مدرسة سيد الشهداء للبنات عندما كانوا يغادرون المدرسة

وتفيد التقارير  الواردة من كابول إن ثلاثة إرهابيين فجروا أنفسهم أمام مدرسة سيد الشهداء، في غرب كابول.

و أفادت شهود عيان بان احد الإرهابيين فجر نفسه عند مدخل المدرسة و حاول الاخران الدخول إلى المدرسة و لكنهما فجرا نفسيهما في مجموعة من الأطفال و الطلاب الذين كانوا يحاولون الهروب و الإبتعاد من المكان.

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