الصفحة الدولية

الحرس الثوري الإيراني: يمكن تعطيل التجارة البحرية الإسرائيلية بسهولة


أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن هناك العديد من الأدلة التي أثبتت هشاشة النظام الأمني في إسرائيل وملاحتها البحرية التجارية.

وصرح سلامي في حديث نقله التلفزيون الرسمي الإيراني بأن النظام الأمني الإسرائيلي "مجرد فقاعة وانفجرت"، مشددا على أن الولايات المتحدة عاجزة عن تقديم أي مساعدات إلى الدولة العبرية لتعزيز أمنها

وقال: "انفجار مصفاة حيفا وتسرب الأمونياك وتعرض ثمانين شركة إسرائيلية لهجمات سيبرانية والانفجار قرب مطار بن غوريون ومقتل جواسيس إسرائيليين في أربيل بالعراق وسقوط صاروخ قرب مفاعل ديمونا أثبت هشاشة النظام الأمني ونظام القبة الحديدية في إسرائيل".

ووصف قائد الحرس الثوري طريقة تعامل إسرائيل مع الهجمات الصاروخية من قطاع غزة بأنها "مضحكة"، وحذر من أن "أول ضربة تتعرض لها إسرائيل ستكون آخر ضربة" وأن "أي إجراء تكتيكي ضدها سيؤدي إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بها"، مشددا على أن عملية عسكرية واحدة قد تؤدي إلى انهيار إسرائيل.

وتطرق سلامي خاصة إلى الملاحة التجارية الإسرائيلية قائلا إنه خلال الشهرين الماضيين ثبت ضعفها في كافة نقاط العالم، وتابع: "یمكن تعطيل التجارة البحرية الإسرائيلية بسهولة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحرس الثوري الإيراني: يمكن تعطيل التجارة البحرية الإسرائيلية بسهولة
بيان: مصر وتركيا عقدتا محادثات صريحة وعميقة بشأن قضايا ثنائية وإقليمية في القاهرة
مصدر سعودي يكشف توقعات المملكة من محادثاتها مع إيران
الهند.. تحول عربات الـ"توكتوك" في نيودلهي لسيارات إسعاف تنقل مصابي كورونا
المغرب يستدعي سفيرته من برلين للتشاور ويتهم المانيا بالعداء
جنرال أمريكي يحذر: العالم قد يدخل في حقبة من عدم الاستقرار مع تنامي قوة الصين
النمسا تقرر استخدام "اللقاح الروسي" وتنتظر الضوء الأوروبي الأخضر
بايدن يتحدث عن "ثورة صغيرة" داخل الحزب الجمهوري
دول "G7" تعلن دعمها لإحياء الاتفاق النووي مع إيران
الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن ضربة "أخيرة" ويعلن تفاصيل هجمات ووقائع داخل إسرائيل
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك